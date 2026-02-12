Baleares explica a operadores británicos el funcionamiento del Impuesto de Turismo Sostenible. - CAIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló, y el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), Pere Joan Planas, han participado esta semana en Manchester en un encuentro con agentes de viajes y operadores británicos para explicar el funcionamiento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Este evento, dirigido a agencias de viaje del noroeste de Inglaterra, es el segundo que la Aetib ha llevado a cabo en el Reino Unido y responde a una estrategia clave para continuar la labor formativa para agentes de viajes que se inició el pasado mas de julio en Londres, reforzando así su conocimiento sobre el impuesto turístico en Baleares, según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La cita reunió a cerca de 20 profesionales del sector turístico británico especializados en la venta de Baleares, un perfil profesional que trata directamente con el cliente final, que ejerce un papel clave en la elección del destino y que no siempre dispone de la información necesaria para comunicar de manera clara el propósito del ITS.

El director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló, explicó a los agentes de viajes el compromiso de Baleares con un modelo turístico más responsable, sostenible y equilibrado, así como el papel clave que ejercen los agentes de viajes a la hora de trasladar este mensaje a sus clientes.

"El ITS es una herramienta esencial para transformar nuestro modelo turístico. Gracias a él, estamos financiando cerca de 300 proyectos por valor de más de 825 millones de euros que contribuyen a paliar los efectos del turismo y a mejorar el destino", apuntó.

Rosselló explicó a los asistentes cómo funciona el ITS, cuáles son sus tarifas y sus finalidades y algunos ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo. También les explicó las últimas novedades introducidas en la web illesosstenibles.travel y todo lo que puede ser de utilidad para dar una mejor información a los clientes que buscan viajar a las Islas.