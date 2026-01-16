Baleares firma un nuevo convenio con el Gobierno para reforzar la Inspección de Trabajo

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a firmar un nuevo convenio con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para reforzar la Inspección de Trabajo en Baleares.

Lo ha anunciado la propia consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El objetivo del acuerdo de colaboración, ha indicado, es reforzar la cooperación institucional para mejorar el funcionamiento del servicio público de inspección en el archipiélago.

Este acuerdo actualiza el convenio suscrito en el año 2021, ya que el periodo de vigencia inicial ha finalizado sin prórroga. El nuevo documento establece los mecanismos de coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma basándose en los principios de "cooperación, participación y unidad de actuación".

Entre otros aspectos, el convenio define las funciones de la autoridad autonómica de la Inspección de Trabajo, la participación del Govern en la designación del director territorial y la composición y competencias de la Comisión Operativa Autonómica, el órgano encargado de coordinar planes, programas y objetivos en materia de inspección laboral.

El convenio no conlleva contraprestación económica alguna ni incremento de gasto público para ninguna de las partes. Tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otro periodo igual.