Baleares homenajeará este lunes a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos en Palma

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear homenajeará este lunes a las víctimas civiles de los bombardeos de la fuerza aérea republicana en Palma durante la Guerra Civil.

El acto, durante el cual se inaugurará el Muro de la Dignidad, tendrá lugar a las 20.30 horas en el Passeig Sagrera, frente al refugio antiaéreo del Baluard de Sant Pere.

Estará encabezado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y contará con la presencia de familiares de las víctimas, que serán nombrados durante el homenaje, y el testimonio de una sobrina de tres de ellas.

Posteriormente, se realizará una ofrenda floral frente al Muro de la Dignidad y se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas civiles. La presidenta del Govern intervendrá para rendirles homenaje. Diferentes piezas musicales interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Baleares acompañarán el evento.

La asociación Memòria de Mallorca, una de las más activas en el campo de la recuperación de la memoria de la guerra civil española, ha condicionado su asistencia al acto a que el Govern se comprometa a mantener la ley de memoria democrática.

El texto, al segundo intento, fue derogado hace unos meses por el Parlament con los votos del PP y e Vox. No obstante, a instancias del Gobierno central, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la derogación, por lo que vuelve a estar en vigor mientras se resuelve el contencioso.

La entidad memorialista ha considerado "profundamente contradictorio" que el Govern organice un acto institucional "amparándose" en unos principios que emanan de la misma norma que han intentado eliminar.