Baleares identificará los puntos con mayor visibilidad del eclipse solar total para controlar las aglomeraciones

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares trabaja en la elaboración de un mapa para detectar los puntos con mayor y menor visibilidad del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto para anticipar y controlar posibles aglomeraciones de personas.

Es una de las cuestiones que se han abordado este lunes en la segunda reunión del pleno de la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar Total de 2026.

Este organismo, constituido formalmente el pasado enero, cuenta con grupos de trabajo centrados en cuestiones como la movilidad, la gestión de riesgos medioambientales, la salud pública, la comunicación y el turismo o la divulgación científica.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, los encargados de las cuestiones relacionadas con la movilidad, la protección civil, los riesgos medioambientales y la divulgación científica ya están trabajando en un mapeo del archipiélago.

Este debería servir para identificar los puntos con mayor y menor visibilidad del eclipse con el objetivo de anticipar posibles concentraciones de personas y planificar medidas de control.

Durante el eclipse, el Govern tiene previsto activar el plan territorial de Baleares (Platerbal), que contará con el protocolo específico Eclipbal para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes.

Otra de las cuestiones que se han abordado este lunes han sido las campañas informativas de prevención y autoprotección que coordinan las direcciones generales de Comunicación, de Emergencias e Interior y de Salud Pública.

Estas pretenden advertir sobre los riesgos de lesiones oculares y los efectos de las altas temperaturas en catalán, castellano, inglés y alemán.

La Dirección General de Turismo, por su parte, no tiene previsto llevar a cabo acciones promocionales para atraer a nuevos visitantes pero sí pondrá en marcha una campaña de sensibilización dirigida a ellos.

En el ámbito divulgativo y educativo, los miembros de la comisión están preparando materiales didácticos adaptados a cada ciclo y actividades de divulgación científica, así como la jornada 'Ciencia para todos', prevista del 7 al 9 de mayo en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Asimismo, el Govern habilitará una página web específica con toda la información relativa al Eclipse Solar Total de 2026.