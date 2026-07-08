Baleares implementará un protocolo común de actuación ante reacciones alérgicas graves en los centros educativos

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PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern está trabajando en una instrucción para que todos los centros educativos dispongan de protocolos específicos para prevenir, detectar y atender las reacciones anafilácticas, así como de mediación de emergencia accesible ante una urgencia vital.

Lo han anunciado este miércoles la consellera de Salud, Manuela García, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una rueda de prensa en el CEIP Establiments.

De este modo, Baleares se convertirá en la primera comunidad autónoma en implantar un marco común de actuación que garantice criterios homogéneos en todos los centros educativos públicos y aporte seguridad jurídica al personal que deba intervenir en situaciones de urgencia vital, ha subrayado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

El objetivo es establecer protocolos claros de actuación, mecanismos de formación del personal, la dotación de medicación de emergencia -incluidos autoinyectores de adrenalina- y sistemas eficaces de coordinación interadministrativa necesarios para la prevención y actuación inmediata frente a estos casos.

Actualmente, está en vigor el Programa Alerta Escolar Balear, impulsado por el Servicio de Salud en 2014, para facilitar la atención inmediata y eficiente de los alumnos con patologías susceptibles de provocar emergencias vitales, entre las que se incluyen las alergias graves y la anafilaxis.

El programa se aplica a los centros educativos con alumnado inscrito con estas patologías y tiene registrados actualmente 3.523 alumnos menores de 18 años con diagnóstico de alergia alimentaria o a himenópteros con riesgo de anafilaxia.

Asimismo, el nuevo protocolo busca garantizar que todos los centros educativos de Baleares, independientemente de si tienen alumnos diagnosticados con alergias con riesgo de anafilaxia, cuenten con autoinyectores de adrenalina.

También se establecerán programas de formación para el personal educativo para reconocer sus síntomas y sobre el uso de la medicación de emergencia.

Todo ello, ha resaltado la Conselleria, permitirá dar respuesta inmediata en aquellos casos en los que se produzca un primer episodio de anafilaxis en un alumno todavía no diagnosticado, una situación que a menudo se detecta por primera vez en el entorno escolar.

La nueva instrucción supondrá un importante factor de tranquilidad para las familias, el profesorado y los centros educativos y contribuirá a reforzar la seguridad sanitaria del alumnado, ha destacado.

En la presentación, los consellers han estado acompañados por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora general de Salud Pública, Elena Esteban; el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos; el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; y el presidente de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (Aepnaa), Ángel Sánchez.