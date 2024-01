Baleares impulsa la mejora de la eficiencia de la Administración: "A veces da más problemas que soluciones"

PALMA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha aprobado la creación de la Comisión de Simplificación y Racionalización Administrativas de las Administraciones Públicas, con el objetivo de avanza hacia una prestación de los servicios públicos más eficaz y eficiente.

"A veces da más problemas que soluciones. Hay ciudadanos que en lugar de recibir un servicio público de la Administración, sufren a la Administración", ha afirmado el portavoz del Govern, Antoni Costa, que ha desgranado en rueda de prensa las funciones y tareas que se ha encomendado a esta Comisión, insistiendo en que la mejora de la agilidad con la que se prestan los servicios públicos es un objetivo de legislatura.

El objetivo de esta Comisión, formada por representantes de todos los niveles de las administraciones, es coordinar y definir la aplicación de políticas de simplificación administrativa e impulsar y hacer seguimiento de medidas concretas para agilizar los procesos administrativos.

Costa ha señalado como situaciones flagrantes de la lentitud de la administración que en materia de Recursos Hídricos haya demoras de dos años. "Eso no es concebible, no se puede aguantar. Eso no es dar un buen servicio a los ciudadanos. Hay que decir a los ciudadanos sí o no en un plazo que no dé vergüenza", ha señalado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que la creación de la Comisión no supondrá ningún incremento de gasto, aunque en el futuro, conforme se definan las nuevas maneras de actuar, la Administración sí que necesitará incorporar más personal.