Baleares impulsa un nuevo modelo para mejorar la asistencia a patologías de salud mental. - CAIB

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Mental ha dado este lunes un nuevo paso en la implementación del nuevo modelo asistencial de salud mental con la constitución del primer equipo de trabajo multidisciplinario para desarrollar las guías clínicas que marcarán las pautas de atención de las diferentes patologías de salud mental y que se adaptarán a la gravedad del proceso.

El objetivo es definir protocolos para mejorar la atención a la ciudadanía, garantizando una atención escalonada, específica, ajustada, rigurosa y equitativa para cada patología.

Concretamente, según ha informado la Conselleria de Salud en nota de prensa, se ha constituido el primer equipo multidisciplinar para elaborar las guías o protocolos de actuación ante cada patología y que responde a una prioridad de actuación de la Consejería de Salud como es el trastorno de conducta alimentaria (TCA).

A la reunión constitutiva de este equipo ha asistido la consellera de Salud, Manuela García; la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, así como representantes de la Asociación Balear de Apoyo a las Personas Afectadas por Trastornos de Conducta Alimentaria (ASIB-TCA)

Forman parte de este primer equipo multidisciplinario en TCA el coordinador autonómico de salud mental del Servicio de Salud, Antoni Zamora;el nuevo coordinador asistencial de salud mental y de adicciones, Joan Roca, y representantes de atención primaria, de Pediatría, del Programa de Atención Especializada en Trastornos de la Conducta Alimentaria, responsables de los sectores sanitarios de Menorca y Eivissa y miembros de las unidades de Salud Mental.

El objetivo de las guías o vías clínicas es establecer una atención escalonada en que la atención se ajuste a la gravedad del proceso, facilitando que se preste en el nivel asistencial que corresponda, y no generar más presión al nivel especializado.

El nuevo modelo apuesta por una atención primaria con más recursos y herramientas para la mejora de la atención a la ciudadanía, precisamente por una atención escalonada, ajustada a la gravedad del proceso concreto e implementada en todo el territorio de la comunidad.

NUEVO COORDINADOR ASISTENCIAL

En este contexto, la Conselleria de Salud ha incorporado al psicólogo clínico Juan Roca como coordinador asistencial de salud mental y de adicciones para desarrollar el nuevo modelo asistencial impulsado por la Dirección General de Salud Mental.

Su principal reto es desarrollar el nuevo modelo asistencial de salud mental que ha sido trabajado y consensuado con los profesionales sanitarios, según han destacado desde Salud.

Roca es licenciado en Psicología y especialista en psicología clínica con másteres en prevención de drogodependencias y gestión de familias.

Desde 2002 es funcionario de la CAIB, con plaza de psicólogo, y durante seis años trabajó en CAD (ahora, UCA). Ha sido jefe del Servicio de Familias de la Conselleria de Servicios Sociales, jefe del Servicio de Selección y Previsión del personal estatutario y jefe del Servicio de Evaluación y Carrera Profesional del Servicio de Salud. Desde 2023 es psicólogo clínico de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital de Son Espases.

El nuevo modelo asistencial, promovido por la Dirección General de Salud Mental y que es una de las principales acciones que forman parte del nuevo Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleares, ya ha sido presentado a los jefes de servicio de Salud Mental, así como, recientemente, a los equipos directivos de las diferentes gerencias hospitalarias para, posteriormente, presentarlo a los equipos asistenciales de salud mental de toda la comunidad autónoma.

El nuevo modelo pretende mejorar y hacer más fácil el acceso a la atención de la salud mental a la ciudadanía, aumentando, los recursos humanos destinados a atenderla en el primer nivel asistencial, la atención primaria, y orientando la atención especializada a los casos que lo requieren.

Este modelo permitirá tener unos protocolos comunes y consensuados de atención, adaptar la atención a la realidad de la demanda y necesidad de la persona y, por tanto, con el aumento del número de profesionales de psicología, reducir el tiempo de atención.