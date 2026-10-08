Baleares lidera en España la proporción de empresas de rápido crecimiento, con un 13,7% de su tejido empresarial

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en su intervención en el Observatorio de Empresas Gacela 2026, organizado por Cotec. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la provincia española con mayor porcentaje de empresas gacela, las de rápido crecimiento, entre los años 2021 y 2024 en relación con el todo su tejido empresarial, con un 13,7 por ciento de las compañías, casi el doble de la media nacional (7,5 por ciento).

Según el Observatorio de Empresas Gacela 2026, organizado por la Fundación Cotec para la Innovación, Baleares cuenta con 430 compañías gacela, lo que supone un aumento de 50 empresas en comparación al informe anterior.

Las gacelas son empresas que, partiendo de un mínimo de diez empleados, aumentan su plantilla al menos un 70 por ciento en un periodo de tres años consecutivos.

"EL TURISMO SEGUIRÁ SIENDO FUNDAMENTAL"

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha señalado en su intervención en el Observatorio que "no hay que avergonzarse de ser una comunidad turística", ante lo cual se ha mostrado "orgulloso", y ha indicado que el turismo "seguirá siendo fundamental" para la economía balear.

Así, ha añadido que Baleares seguirá siendo un territorio turístico y que "sería iluso y demagógico pensar que se puede sustituir al sector".

En esta línea, ha defendido que el turismo es el motor económico de Baleares. "Espero que sea así durante muchos años", ha afirmado. Asimismo, también ha reconocido que el modelo turístico de las Islas "tiene problemas estructurales que no conviene dejar de lado".