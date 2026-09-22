Baleares lidera las pernoctaciones hoteleras en agosto a pesar de anotar una caída del 0,4%

Archivo - Placa identificativa de hotel. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en agosto empeoran y descienden un 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 11,36 millones de operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,54% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2,13 millones de viajeros.

Por nacionalidad, 223.438 eran residentes en España, el 10,45%, mientras que 1,91 millones (89,55%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 5,7% y los extranjeros aumentaron un 3,3%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 895.649 las realizaron residentes en España (un 7,88%), mientras que 10.471.794 (92,12%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 230,7 euros, lo que representa una subida del 9,2% interanual. En general, los precios subieron un 7,58% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en agosto una ocupación del 90,28% y el sector hotelero empleó a 80.659 personas (un incremento del 4,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).