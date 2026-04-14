Baleares llevará a los tribunales el decreto de regularización de migrantes

Archivo - Decenas de inmigrantes hacen cola en el Ayuntamiento de Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern llevará a los tribunales el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación irregular, que arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de forma presencial.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local han confirmado la impugnación del procedimiento después de que la pasada semana, el portavoz del Govern, Antoni Costa, no anticipara todavía si Baleares seguiría los pasos de la Comunidad de Madrid, que ya anunció la oposición por la vía de los tribunales.

En aquel momento, Costa recordó que ya hay un proceso ordinario de regularización que cuenta con todas las garantías que, a su juicio, no ofrece el proceso que arranca esta semana.

Las mismas fuentes han señalado que el Ejecutivo está a la espera de la publicación del texto en el BOE para conocer la redacción final, momento en que la Abogacía de la Comunidad lo estudiará para valorar las vías a seguir.

En el pleno del Parlament, al mismo tiempo, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha subrayado que el Govern cree en una regularización extraordinaria "cumpliendo con la legislación vigente y no haciendo un efecto llamada".