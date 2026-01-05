Baleares se mantiene en una fase estable de circulación de la gripe

Archivo - Hombre con gripe. - DGA. - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares sigue este lunes en una fase estable y de escenario 1 de circulación de la gripe a la espera de la actualización de los datos de este jueves.

Lo ha explicado este lunes la consellera de Salud, Manuela García, durante la visita de los Reyes Magos al Hospital Son Llàtzer, momento en que ha afirmado que no hay ni sobrecarga ni presión en el sistema de salud balear.

En todo caso, y ante el previsible incremento de contagios, ha recordado que el próximo 12 de enero se abrirán camas en Son Llàtzer y en Virgen de la Salud.

PARITORIO DEL HOSPITAL DE MANACOR

Por otra parte, la consellera ha calificado de "gratuitas" las afirmaciones del PSOE en relación a un supuesto cierre de los paritorios del Hospital de Manacor a partir del 19 de enero.

Según García, no se ha cerrado ningún paritorio, actualmente hay dos ginecólogos de guardia por las tardes y se está trabajando para que así sea.