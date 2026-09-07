Baleares no descarta llegar a los 20 millones de turistas este año: "Nos visitan más veces pero por menos tiempo"

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzá, no ha descartado que Baleares pueda alcanzar la cifra de los 20 millones de turistas al cierre de este 2026, aunque ha vinculado este eventual incremento a la disminución de los días que los visitantes pasan en el archipiélago.

"Considero que no solo hay que fijarnos en la cifra de turistas que pasan por el aeropuerto y que hay que tener en cuenta otros condicionantes como que bajan las pernoctaciones. Nos visitan más veces pero por menos tiempo, y se tiene que tener en cuenta", ha señalado este lunes en una rueda de prensa al ser preguntado por la evolución de los datos turísticos.

Bauzá ha reconocido que existe la posibilidad de alcanzar los 20 millones de turistas anuales, una cifra que supondría un récord histórico en el archipiélago. "Puede ser que lleguemos", ha concedido.

En cualquier caso, ha insistido en vincular esta posibilidad con el hecho de que los visitantes pasan menos tiempo en Baleares. "Las pernoctaciones bajan y eso hace que las visitas al aeropuerto aumenten", ha reiterado.

El conseller ha aprovechado para cargar contra el rechazo del Gobierno a la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de cogestión de los aeropuertos aprobada a finales de abril por el Parlament.

"Y no hablamos ya de la respuesta que ha dado el Gobierno a la proposición de ley de cogestión, que bueno, lo único que hace es decirnos que no porque la caja registradora se resiente", ha argumentado.

Preguntado si una de las medidas que adoptaría el Govern en caso de que la ley entrara en vigor sería reducir el número de vuelos, Bauzá ha evitado responder de forma directa. La intención del Ejecutivo, se ha limitado a decir, es "tener voz y voto en la gestión de los aeropuertos".

Lo seguirán reclamando "gobierne quien gobierne", ha asegurado al ser preguntado si continuarían adelante en el caso de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fuese el próximo presidente del Gobierno.

Sobre la opinión del 'popular' acerca de la ley de cogestión aeroportuaria, Bauzá ha dicho desconocerla. "No lo sé, lo que sé es el planteamiento del Govern, que querría tener poder en la gestión de Aena", ha zanjado.