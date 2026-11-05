Baleares participa en Art Cologne 2026 con un expositor propio que reúne 16 galerías y cerca de 20 artistas de las Islas

El secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, visitan un estand de Baleares en el Art Cologne 2026. - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares participa desde este jueves y hasta el domingo en Art Cologne 2026 con un expositor propio que reúne 16 galerías y cerca de 20 artistas vinculados al archipiélago, con el objetivo de difundir la cultura propia y promocionar el Art Cologne Palma, que se celebrará del 1 al 4 de abril de 2027 en el Palacio de Congresos de Palma.

Este es el segundo año consecutivo en el que Art Palma Contemporani, la asociación de galerías de arte contemporáneo de la capital balear, participa en la feria.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha detallado en un comunicado que las galerías de Baleares que participan en el estand son 6A Taller y Galería, A66Gallery, ABA Arte, Balazsi, Barón, CCA Andraitx, Florecido/Florido, Galería Fermay, Galería Maior, Galería Reus, Hauser & Wirth Menorca, Kewenig, La Bibi, Peleires, Pep Llabrés Arte Contemporáneo y Xavier Fiol.

En total, el estand reúne a 17 artistas y 18 obras, entre pintura, obra sobre papel, cerámica y escultura. Entre los artistas se encuentran Rafa Forteza, Julià Panadès, Rafel Bestard, Bernardí Roig, Olmo Sardo y Joan Cortés. Además, las galerías Reus, Barón y Pelaires participan también en la feria con un estand propio.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

Precisamente, el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, ha viajado a Colonia para asistir a la inauguración de la edición de este año.

Tras el acto inaugural, Vidal y el resto de la delegación balear, de la que también ha formado parte el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han participado en un encuentro institucional con el presidente y director ejecutivo del recinto ferial Koelnmesse, Gerald Böse, y otros representantes de la organización.

Finalmente, han hecho un recorrido por los estands de las galerías de Baleares, en el que han destacado la proyección internacional de las galerías y artistas del archipiélago.