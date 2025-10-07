Baleares participa en el principal encuentro de biotecnología del sur de Europa

Baleares participa en el principal encuentro de biotecnología del sur de Europa - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 7 octubre 2025 16:11

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha participado en el Biospain 2025, el principal encuentro de biotecnología del sur de Europa, que tiene lugar entre este martes y el próximo viernes en Barcelona.

El objetivo de su participación, ha indicado la Conselleria en un comunicado, es dar visibilidad a la Bioregión Balear, un concepto que identifica el conjunto de agentes públicos y privados que trabajan para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la salud en el archipiélago.

Esta Bioregión integra hospitales, universidades, centros de investigación, empresas y administraciones que colaboran para generar conocimiento, atraer talento y desarrollar soluciones innovadoras para el sistema sanitario y la sociedad.

Concretamente, el estand de Salud reúne entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria (IdISBa), el IbSalut, la Fundación Universidad Empresa de Baleares (Fueib) y el clúster Bioib.

Esta presencia conjunta, ha valorado el Govern, proyecta la excelencia científica y la capacidad innovadora del archipiélago y refuerza su compromiso con un modelo colaborativo de investigación e innovación en salud.

A través de siete paneles temáticos, el estand muestra las principales áreas estratégicas de innovación en salud de la comunidad, como son la digitalización de la gestión sanitaria, la biotecnología verde y sostenible, el tejido empresarial en biotecnología, las capacidades tecnológicas y de validación, los proyectos NextHealth, la ciencia de datos en salud y una visión global del ecosistema de I+D+i en salud.

La participación del departamento que dirige la consellera Manuela García, ha reivindicado, servirá para generar oportunidades de colaboración con entidades, inversores y socios tecnológicos, y fortalecer la proyección internacional del sector.

