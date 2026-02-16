Baleares pide al Gobierno que se siente a negociar: "No se puede hacer un Estatuto Marco de espaldas a los médicos"

Médicos en una concentración en una semana de huelga en el Hospital de Inca. - SIMEBAL

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha reclamado este lunes al Gobierno central, primer día de huelga de los médicos, que se siente a negociar, dialogar y llegar a acuerdos en relación al Estatuto Marco que, en palabras de la consellera de Salud, Manuela García, "no puede aprobarse a espaldas de los facultativos".

A preguntas de los medios en la presentación de un nuevo modelo asistencial para el tratamiento de diferentes patologías de salud mental, García ha insistido en que "es evidente que no se puede aprobar un texto sin contar con los profesionales", situación que "no tiene ni sentido ni recorrido".

La consellera de Salud ha subrayado que los paros no van contra el Ejecutivo autonómico sino contra el Gobierno central, aunque "el pato lo pagan los ciudadanos de Baleares que hoy no pueden acudir a una cita en atención primaria o ven como una intervención se pospone".

Manuela García ha avanzado que este lunes se medirá el alcance y el impacto de los paros en la asistencia y ha recordado el impacto en las listas de espera de la actividad que se deja de hacer por la huelga. "Si un gobierno quiere apoyar la sanidad pública lo que tiene que hacer es llegar a acuerdos", ha concluido.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado lo que ha considerado una imposición del Estatuto Marco por parte del Gobierno central y que no responde a las necesidades ni a la realidad de la atención sanitaria del archipiélago.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha pedido al Gobierno central que escuche a los profesionales y reconduzca una situación que repercute en la atención a la ciudadanía.

"Cada consulta u operación suspendida en nuestro sistema sanitario y su impacto en las listas de espera es y será responsabilidad única de Sánchez", ha concluido.