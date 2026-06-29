Baleares pide al Gobierno y a la UE destinar el Fondo de Transición Justa a la promoción de vivienda social

El vicepresidente Antoni Costa - CAIB

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha solicitado al Gobierno central y a la Unión Europea la incorporación de una nueva línea de inversión del Fondo de Transición Justa (FTJ) destinada a impulsar vivienda social en régimen de alquiler en los municipios beneficiarios del programa.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, esta actuación contaría con una inversión de 3,36 millones de euros procedentes del Fondo de Transición Justa, con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda y reforzar la cohesión social.

El Govern ha recordado que la vivienda es uno de los principales retos de Baleares y que el uso del fondo en este ámbito permitiría reforzar la respuesta pública ante las dificultades de acceso a una vivienda.

La iniciativa se ha planteado durante la reunión del Comité de Seguimiento del Programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027, celebrada en Carrión de los Condes (Palencia). La reunión ha servido para analizar el estado de ejecución del programa, la evolución de sus indicadores y los avances alcanzados en los territorios beneficiarios.

El Govern también ha propuesto ampliar la zona subvencionable del fondo a toda la isla de Mallorca, y no solo a los municipios actualmente incluidos. Esta modificación permitiría extender los beneficios del programa al conjunto de la isla e incrementar las actuaciones vinculadas a la sostenibilidad y asociadas al proceso de transición energética.

El Fondo de Transición Justa es un instrumento financiero que tiene como objetivo apoyar a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición energética. En el caso de Mallorca, la Zona de Transición Justa responde a los impactos derivados del cierre de la Central Térmica de Alcúdia, y engloba 13 municipios -Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pollença y Selva-.