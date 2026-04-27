Baleares presenta su programa de 'Policía Tutor' a Canarias, que ya trabaja en su implementación

El Govern presenta en Canarias el programa 'Policía Tutor' para implantarlo en el archipiélago. - CAIB

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha presentado su programa 'Policía Tutor' a Canarias, que ha mostrado interés por promocionar este modelo para que lo implementen los ayuntamientos.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción del Govern y Cooperación Local en un comunicado, el director general de Emergencias e Interior de Baleares, Pablo Gárriz, ha participado en una jornada en Tenerife para informar sobre el programa, a la que se sumará otra en Gran Canaria programada para esta tarde.

La cita tiene lugar tras una primera reunión en enero del año 2026 entre la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y representantes del Ejecutivo canario para presentar el proyecto.

De esta forma, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha organizado esta doble jornada para presentar 'Agente Tutor' --así se nombra en Canarias-- a equipos directivos de centros educativos, representantes municipales, policías locales y federaciones deportivas de las islas, entre otros colectivos.

Gárriz, acompañado del coordinador del proyecto Rafael Covas, ha explicado todo el proceso de implantación hace 20 años, su evolución, su funcionamiento actual y los resultados generados.

Ambos encuentros cuentan con la participación de los directores generales de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, y de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias, David Pablos y Mónica Ramírez, respectivamente.

Pablos ha resaltado el "éxito" del programa en Baleares durante el acto de presentación en Tenerife y ha asegurado que el Gobierno canario busca promocionarlo en los consistorios.

Baleares es la única comunidad autónoma que ha desarrollado un programa de este tipo a nivel autonómico. Actualmente, hay 64 municipios adheridos a 'Policía Tutor' y la comunidad cuenta con 103 agentes asignados al programa.

Este modelo está impulsado por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispid) y tiene como objetivo crear una especialización policial desde una perspectiva preventiva, orientada a la protección de los menores y al respeto de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El origen del programa se sitúa en Pollença en el año 2002, a raíz de una demanda del IES Guillem Cifre de Colonya ante diversas problemáticas detectadas entre el alumnado y su entorno. Atendiendo a esta petición, el Ayuntamiento puso en marcha un programa piloto en un único centro educativo. Ya en el curso 2002-2003 se extendió a todos los centros de educación primaria y secundaria del municipio, y posteriormente fue adoptado también por ayuntamientos vecinos como Alcúdia y sa Pobla. En 2008 se creo el programa 'Policía Tutor' del Govern como se conoce en la actualidad.

Así, el 27 de marzo del año 2026 se firmará un protocolo general de colaboración para implantar y coordinar el programa en los ayuntamientos de las Islas. "Baleares es pionera en la implantación del policía tutor y en el desarrollo del programa, ya que somos la única comunidad autónoma donde se impulsa esta figura desde el gobierno autonómico de manera transversal", ha concluido Gárriz.