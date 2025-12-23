Baleares prevé que el turismo seguirá una "línea continuista" en 2026 y el Gobierno augura el fin del "efecto champán"

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha previsto que el sector turístico seguirá en 2026 una "línea continuista" a la de este año mientras que el Gobierno ha augurado el fin del "efecto champán" que sucedió a la pandemia del coronavirus.

Así se han expresado este martes, respectivamente, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, al ser preguntados por el balance del año en clave turística y las previsiones para el año que viene.

"Todos los 'inputs' que nos llegan, aunque son muy iniciales, son de una línea continuista en cuanto a la actividad turística en Baleares. No tenemos ningún síntoma que nos indique lo contrario", ha subrayado Bauzà.

El conseller ha señalado que continuarán trabajando en la lucha contra la oferta turística ilegal, que ha vinculado con los ligeros descensos de presión humana registrados en los meses de verano, y ha llamado a evaluar las temporadas "no tanto por el número de visitantes sino por las consecuencias positivas que dejan sobre el territorio".

Sobre este mismo asunto, la secretaria de Estado de Turismo ha indicado que su departamento ya no realiza previsiones y balances teniendo en cuenta la temporada alta sino todo el año.

A su parecer, al cierre de este 2025 se puede decir que se están cumpliendo los objetivos compartidos entre las instituciones y las empresas como pueden ser la desestacionalización de los flujos turísticos, la diversificación de la oferta y la mejora de la calidad del servicio.

"Es una buena noticia que haya consensos entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el sector privado, de la necesidad de centrar los esfuerzos en que el sector turístico crezca y mejore siempre que mejore la vida de los residentes de cada uno de los territorios", ha indicado.

Sánchez, de cara al año que viene, ha estimado que remitirá el "efecto champán" posterior a la pandemia, que trajo "crecimientos de dos dígitos que tampoco son deseables". "Creo que hay consenso de que no se volverá a producir", ha dicho.

Eso mismo, ha proseguido, es uno de los objetivos de marcados por el Gobierno, "encaminar los esfuerzos hacia un sector turístico que sea una fuente de prosperidad sostenible a través de una mejore de la gobernanza centrada en las personas que viven y trabajan en los territorios".