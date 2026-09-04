Baleares Rechaza El Nuevo Sistema De Financiación Al Entender Que No Contempla Ninguna De Sus Reclamaciones - BALEARES

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha votado en contra del nuevo sistema de financiación presentado por el Ministerio de Hacienda, que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid gracias a los votos favorables del Gobierno central, Cataluña y Canarias.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha justificado el voto contrario "con total convicción" al entender que "no se ha contemplado ni una sola de las reclamaciones unánimes" de Baleares.

En concreto, según ha señalado al Conselleria en una nota de prensa, no se contempla "la insularidad, la población flotante, el aumento de la población o el principio de ordinalidad". "No se ha querido negociar nada", ha reprochado Costa.

En primer lugar, ha criticado el conseller, el nuevo sistema de financiación ha sido "impuesto" desde el Ministerio de Hacienda. "Nos han servido un plato de lentejas", ha insistido Costa.

A su juicio, "el único objetivo de este sistema es dar respuesta a las necesidades políticas del presidente, Pedro Sánchez, y pagar sus deudas con los nacionalistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)".

En cuanto a las reclamaciones de las Islas, ha considerado que el nuevo sistema no tiene en cuenta "ni una sola" de las peticiones que se plantearon de forma consensuada por todos los grupos parlamentarios en el Parlament y también desde la sociedad civil.

"Reclamamos que se tenga más en cuenta la insularidad, pero el sistema no sólo no lo hace, sino que reduce el peso de la variable", ha sostenido.

En segundo lugar, el conseller ha lamentado que el nuevo sistema no tenga en cuenta ni la población flotante ni el aumento de población, subrayando que la población de las Islas ha aumentado un 50 por cento en los últimos 20 años.

Por otro lado, ha destacado que el archipiélago recibe cada año millones de turistas y trabajadores temporales que también utilizan los servicios públicos.

Costa ha recordado que Baleares reclama desde hace tiempo que se aplique el principio de ordinalidad, un sistema que, ha reprochado, "sólo lo cumple con Cataluña".

"Nosotros somos los segundos que más dinero aportamos al sistema de financiación, pero somos los décimos a la hora de recibir recursos. Queremos ser los segundos en aportar, pero también los segundos en recibir", ha dicho.

Por último, ha expresado su "temor" a que este sistema de financiación acabe contemplando la obligatoriedad de igualar al alza algunos impuestos en todas las comunidades.

"El Govern de Marga Prohens ha bajado los impuestos y ha eliminado el impuesto de las herencias porque así lo votaron los ciudadanos de Baleares y este Govern no tolerará que se reduzca su autonomía fiscal y que nos obliguen a subir los impuestos. Es una línea roja", ha zanjado.