Baleares recibe en marzo 536.528 pasajeros aéreos internacionales, un 17,5% más, según Turespaña

Archivo - Llegada de pasajeros a la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió en marzo 536.528 pasajeros aéreos internacionales, lo que supone un ascenso interanual del 17,5%, según datos de Turespaña.

Del total de turistas llegados en avión a Baleares en marzo, 400.136 (+17,5%) lo hicieron en compañías de bajo coste. En compañías aéreas tradicionales llegaron 136.392 pasajeros (+17,5%).

Entre enero y marzo, el archipiélago recicibió 940.199 pasajeros aéreos internacionales (+6,7%).

En términos generales, España recibió el pasado mes de marzo un total de 8,6 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados hoy por Turespaña.

El 85,7% del flujo total de pasajeros provino de Europa, registrando un ascenso del 7,3%. Desde América llegó el 9,5%, con un incremento del 7,6%. Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimenta un notable retroceso de -36,3%.

El 60% de ellos eligieron compañías de bajo coste (CBC) para desplazarse, con un aumento del +9,7%, mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 40% restante, experimentaron una subida inferior del +2,4%.

Entre enero y marzo, España recibió cerca de 22,4 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone 1,2 millones de llegadas adicionales.

En marzo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Francia. Destacó la subida interanual de Polonia e Irlanda y la positiva tendencia Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales, China, Corea del Sur y Brasil. Asimismo, destaca la disminución de llegadas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel arrastrados por el por el conflicto bélico en Oriente Medio.

REINO UNIDO GENERA CASI EL 21% DEL TRÁFICO.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,8 millones de pasajeros internacionales y generó el 20,8% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 10,9%.

Canarias fue el principal destino del mercado británico, con una cuota del 34,2% del total, seguida de la Comunidad Valenciana (18%) y Andalucía (15,9%). Todas las comunidades aumentaron la llegada de pasajeros con la excepción de Galicia y el Principado de Asturias que registraron notorias perdidas.

Desde Alemania volaron 1,1 millones de pasajeros (13,2% del total), volviendo a la senda positiva perdida a comienzos del año, con una subida interanual del 32% debido en gran medida a los aumentos en Baleares y Andalucía.

Al igual que los británicos, Canarias fue su principal receptor con una cuota del 29,5%, aunque con una contracción del -2,4% en tasa interanual. Asimismo, la Comunidad de Madrid y el País Vasco también apuntaron un retroceso este mes.

Desde Italia llegó el 10,5% del flujo de pasajeros recibido en marzo (896.805), registrando un crecimiento interanual del 5% que benefició a casi todas las comunidades, destacando la Comunidad Valenciana con más de 18.000 pasajeros adicionales, y con la excepción de Cantabria y Canarias que retrocedieron y en gran medida.

Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid aglutinando el 58,3% de las llegadas, según Turespaña.

Francia emitió el 6,7% del total de pasajeros, mostrando una contracción interanual del -1,4% en marzo. La Comunidad de Madrid acaparó el 30,1% de las llegadas totales, y Cataluña el 26,1% del flujo. Según los datos de Turespaña ambas registraron una reducción de llegadas del -6,1% -2%.

Por el contrario, Andalucía, Galicia y Baleares elevaron la llegada de pasajeros internacionales respecto al mismo mes del año anterior, destacando Andalucía con más de 6.000 llegadas adicionales.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5% del total y experimentaron una leve recuperación del +0,6% en marzo, debido en gran medida al notable aumento de llegadas en Andalucía (6.683 adicionales). Por el contrario, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Cataluña vieron mermar las llegadas de pasajeros este mes.

Sus principales destinos fueron Andalucía y la Comunidad Valenciana, con cuotas del 22,1% y 21,3% respectivamente.

CANARIAS, CON EL MAYOR AUMENTO.

En marzo, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97,5% del total de llegadas, registrando todas aumentos. Canarias fue la que apuntó la menor subida, del 1,5%.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 25,4% de las llegadas, siguiéndole Cataluña y Canarias, con el 20,3% y 18,7% respectivamente.

El flujo de llegadas en compañías tradicionales fue liderado por la Comunidad de Madrid con una cuota del 48,7% y una subida del 3,7%. Entre las CBC, Cataluña fue la principal receptora en esta modalidad, con una cuota del 24,4% y un incremento del 10,3%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, y recibiendo 2,1 millones de pasajeros (entre tradicionales y bajo coste), un 3,8% más. Según Turespaña el aeropuerto que mayor crecimiento interanual experimenta es el de Sevilla, con un 15,9%.