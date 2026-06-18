Baleares recibe en mayo 2,1 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 5,5% más

Archivo - Varios pasajeros caminan en las instalaciones de un aeropuerto. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió en mayo 2,1 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que supone un ascenso interanual del 5,5%, según datos de Turespaña.

Del total de turistas llegados en avión a Baleares en el quinto mes del año, 1,5 millones (+5,4%) lo hicieron en compañías de bajo coste. En compañías aéreas tradicionales llegaron 619.615 pasajeros (+5,9%).

Entre enero y mayo, el archipiélago recibió 4,5 millones de pasajeros aéreos internacionales (+3,8%).

En términos generales, España recibió cerca de 43,5 millones de pasajeros internacionales en los cinco primeros meses del año, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, según datos publicados este jueves por Turespaña.