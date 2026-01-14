Baleares recibió cerca de 1,65 millones de turistas extranjeros en el mes de octubre, casi 100.000 más que en 2024

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca. - TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1,65 millones de personas extranjeras visitaron Baleares en el mes de octubre de 2025, cifra que representa un aumento de aproximadamente 100.000 turistas más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos son algunos de los datos que se extraen de una estadística experimental del INE, en la que se mide el turismo en base al posicionamiento de los móviles de los visitantes.

Este incremento de los turistas en el décimo mes se ha traducido en una subida del número de pernoctaciones hasta los 10,6 millones --esto son 965.000 más que en 2025-- y la estancia media de los viajeros duró 6,4 días --0,2 más que en 2025--.

La mayor parte de este incremento proviene del continente europeo, puesto que hubo casi 79.000 visitantes más en octubre de 2025 que en el de 2024 --de casi 1,48 millones pasan a 1,56--. Los otros continentes con mayor peso significativo en el crecimiento de turistas son América --casi 12.000 más-- y Asia --sube en más de 7.000--.

Divididos por países, se sumaron aproximadamente 41.000 turistas franceses --más de 152.000 en todo el mes--, casi 24.000 turistas alemanes --más de 583.000--, más de 10.000 británicos --casi 410.000-- y la misma cantidad de estadounidenses --más de 35.000--. Uno de los mercados que sí se redujo es el italiano con unos 3.000 turistas menos --alrededor de 58.000-- o el suizo con casi 1.400 menos --casi 73.000--.

Por su parte, los países más visitados por los baleares que viajaron en el mismo mes fueron Italia --11.627 personas--, Francia --10.017-- y Reino Unido --6.397--.

Por su parte, más de 143.000 personas de otras partes de España también llegaron a Baleares en octubre, con Cataluña a la cabeza --unos 36.600 turistas--, seguida de la Comunidad de Madrid --casi de 29.200--, Andalucía --casi 21.000-- y la Comunitat Valenciana --18.500--.