Baleares recibió en temporada baja y media un 13,3% más de visitantes alemanes

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que Baleares registró el año pasado la mejor temporada baja y media de su historia en el mercado alemán, con 677.622 visitantes entre los meses de noviembre y marzo, lo que supone un aumento del 13,3 por ciento.

Así lo ha defendido Prohens este martes en la presentación de 'La cultura como clave de la desestacionalización' en la feria turística ITB Berlín 2026, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

La líder del Ejecutivo ha subrayado el cambio de modelo basado en la contención, la sostenibilidad y la desestacionalización. Según ha dicho, el año 2025 ha marcado un "hito histórico" al consolidar al mercado alemán como el "paradigma del cambio hacia la desestacionalización real", logrando reducir la presión en los meses de mayor afluencia y crecer "sin precedentes" en los meses de menor actividad.

Esta tendencia, ha apuntado, se refleja en la rentabilidad, demostrando que "el mercado alemán ha contribuido de forma decisiva a aplanar la curva, rebajando los picos de demanda en los meses de mayor afluencia y desplazándose hacia la temporada media y baja".

En el marco de la feria, el Govern ha presentado Art Cologne Palma como el gran evento estratégico y cultural de 2026. Esta feria de arte contemporáneo, que se celebrará del 9 al 12 de abril en el Palacio de Congresos de Palma, contará con la participación de 90 galerías procedentes de 20 países diferentes.

Con este evento, el Ejecutivo reafirma su apuesta por el trinomio turismo, cultura y deporte, posicionando a Palma, candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, como "un referente cultural internacional fuera de la temporada alta".

Además, el Govern ha puesto en valor la inversión de 4,6 millones de euros en el Gemelo Digital para proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.

Para gestionar este éxito de forma sostenible, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes ha detallado los avances en el modelo de "territorio inteligente", que cuenta con 150 playas sensorizadas y el próximo lanzamiento de una aplicación pionera con datos en tiempo real sobre ocupación y estado del mar.

Bauzà también ha destacado la "apuesta por las personas" a través del Plan Estratégico para el Talento Turístico, dotado con 3,3 millones de euros provenientes del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS).

"Queremos profesionales cualificados y condiciones dignas que garanticen que el turismo siga siendo el motor de prosperidad equilibrada para residentes y visitantes", ha concluido el conseller.