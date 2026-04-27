Baleares refuerza la protección de sus reservas marinas con 711.045 euros

Archivo - Barca de vigilancia de reservas marinas de Baleares - CAIB - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) ha aprobado una ayuda directa de 711.045 euros al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Baleares (Irfap) para llevar a cabo el programa de vigilancia y control de las reservas marinas durante el periodo 2025-2027.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, esta actuación, cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa) y en un 30% por la Comunidad Autónoma, permite reforzar los medios destinados a la vigilancia de los espacios marinos protegidos y garantizar una aplicación efectiva de la normativa.

En concreto, el programa incluye el seguimiento de las actividades que se desarrollan dentro de las reservas como la recopilación de información sobre el esfuerzo pesquero, dos herramientas clave para tomar decisiones con criterios técnicos y avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos marinos.

El Govern ha hecho hincapié en que las reservas marinas son uno de los instrumentos más eficaces para proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, mejorar el estado de los recursos pesqueros. De hecho, en estos espacios se limita la actividad extractiva para favorecer la recuperación de los ecosistemas y garantizar una explotación sostenible.

Así, el refuerzo de la vigilancia no es solo una cuestión de control, sino también un instrumento para asegurar que las medidas de protección funcionan y tienen un impacto real sobre el mar y el sector pesquero.

En este contexto, esta línea de ayuda se enmarca en el Plan de Conservación Marina, que fija como ejes prioritarios ampliar la protección, mejorar la vigilancia y dotar de más recursos la gestión de los espacios marinos.

Con esta actuación, la Conselleria sigue reforzando la vigilancia de las reservas marinas, "una pieza clave para garantizar que la protección del medio marino se traduzca en una mejora real de los ecosistemas y en un futuro más sostenible para el sector pesquero de Baleares".