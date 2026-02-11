Baleares refuerza el seguimiento de aves rapaces durante la época de nidificación

Archivo - Buitre Negro con anilla en una pata. - SEBASTIÀ TORRENS - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha llevado a cabo un año más el seguimiento de la nidificación de las grandes aves rapaces de Baleares, en el marco de las labores de conservación de especies protegidas y con dificultades para reproducirse.

En un comunicado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha indicado que el servicio de Agentes de Medio Ambiente, en coordinación con el Servicio de Protección de Especies, ha efectuado visitas a los territorios y a los nidos para comprobar el proceso reproductor.

Así, la Conselleria, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha realizado actuaciones destinadas a determinar la ocupación de territorios y nidos, la puesta, la eclosión, el éxito reproductor y la productividad de las especies de aves rapaces de las Islas. Las inspecciones se han realizado tanto desde tierra como desde el mar, con apoyo de embarcaciones y mediante el uso de óptica potente.

Desde la Conselleria han recordado que la situación geográfica y la poca densidad de población de estas especies las hacen especialmente vulnerables, por lo que se requiere una vigilancia continuada y la aplicación de medidas específicas para su conservación.

ÁGUILA PESCADORA

En cuanto al águila pescadora, en Mallorca se han revisado 35 nidos y se han detectado 11 parejas territoriales, de las cuales 8 han realizado puesta y 5 se han reproducido con éxito, con un total de 11 pollos. Aunque se constata un ligero incremento de parejas desde 2022 (de 9 a 11), las cifras de productividad continúan siendo bajas.

Los ejemplares reproductores sufren interferencias durante la época reproductora, ya sea por molestias humanas o por dificultades en la obtención de alimento, factores que deben identificarse y corregirse.

En el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera se han detectado 5 parejas territoriales tras revisar 7 nidos conocidos. Tres parejas se han reproducido con éxito, con 4 pollos. En este espacio se ha perdido una puesta y, en un nido, un pollo murió mientras que el otro tuvo que ser rescatado por abandono y trasladado al Consorcio de Recuperación de Fauna de Baleares (Cofib).

Una vez recuperado, el ejemplar fue cedido a la Comunidad Valenciana para integrarlo en el proyecto de recuperación de la especie en el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y en el cabo de San Antonio (Alicante).

En Ibiza, este año se ha registrado buenos datos con tres parejas territoriales se han reproducido con éxito, lo que supone una más que el año pasado, y un total de 4 pollos. El resultado es especialmente positivo si se tiene en cuenta que el año anterior solo una pareja realizó puesta y no sacó adelante ningún pollo.

En Menorca se han detectado 4 parejas territoriales. Todas han iniciado la reproducción y 3 han tenido éxito, con 6 pollos. Aunque se cuenta con una pareja y dos pollos menos que otros años, la temporada se considera positiva y relativamente estable.

En el marco del Plan de Conservación Integral de las Rapaces Diurnas (Plan Terrasse), se han marcado diferentes pollos de milano real con emisores GPS/GSM por satélite para detectar posibles casos de disparo, uso ilegal de veneno, electrocuciones o colisiones con la red eléctrica.

También se han marcado pollos de águila pescadora en Menorca y en el Parque Nacional de Cabrera para estudiar los movimientos de dispersión y la supervivencia juvenil, así como ejemplares adultos y pollos de buitre negro y buitre leonado para mejorar el conocimiento sobre sus desplazamientos y el uso que hacen del espacio aéreo.

MILANO REAL

En relación al milano real, en Mallorca la prospección se lleva a cabo por sectores de los que se han visitado 171 nidos, 52 de los cuales están ocupados. En 49 de estos nidos se ha registrado puesta y se ha constatado un mínimo de 62 pollos.

En 2025, la Conselleria ha cedido 15 pollos de milano real a Andalucía, en el marco del proyecto de reintroducción y refuerzo poblacional de la especie en el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), ejecutado por la Junta de Andalucía.

En Menorca se han detectado 68 parejas territoriales -más que las 62 del año anterior-, lo que indica una población reproductora estable. No obstante, la producción ha sido de 65 pollos, una cifra inferior a los 90 registrados el año pasado.

BUITRES Y ÁGUILA PERDICERA

Por su parte, la reproducción de buitre leonado y buitre negro se produce exclusivamente en Mallorca. En el caso del buitre negro, se han detectado 54 nidos ocupados, todos con puesta. Sin embargo, se han registrado pérdidas de puestas y la mortalidad de 7 pollos, de modo que finalmente han volado 35 ejemplares.

En cuanto al buitre leonado, se han detectado 42 parejas, con una producción total de 38 pollos volados.

En el caso del águila perdicera, se han seguido 14 parejas territoriales en Mallorca, con reproducción exitosa en 8 nidos y un mínimo de 13 pollos volados. Además, se han detectado 6 parejas territoriales adicionales que no se han reproducido.

RESPETAR AL NIDIFICACIÓN

La Conselleria recuerda que ya se está en plena época de nidificación de las principales especies de rapaces de Baleares, un periodo especialmente sensible en el que cualquier molestia puede provocar el abandono de los nidos, la pérdida de pollos o el fracaso total de la reproducción.

La época de reproducción del milano real comprende los meses de febrero a junio. La del águila pescadora y la del águila perdicera se extiende de febrero a julio, y el periodo sensible para el buitre negro y el buitre leonado abarca desde diciembre hasta agosto.

En este sentido, han recordado que el incumplimiento de las restricciones de paso en las zonas de exclusión, el acceso a zonas de escalada no autorizadas o la emisión de ruidos, tanto desde tierra como desde el mar, puede tener consecuencias graves para la reproducción de estas especies protegidas. Antes de acceder a cualquier enclave del medio natural es imprescindible informarse sobre las restricciones vigentes y la normativa aplicable.