Baleares registra 216.597 pensiones en julio, 1,84% más que en 2025, con una cuantía media de 1.281,05 euros

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PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Baleares se situó en 216.597 en el mes de julio, un 1,84 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.281,05 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.236,46 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en Baleares ha crecido un 4,58 por ciento con respecto a julio de 2025, según estos mismos datos.

Distribuidas por el tipo de pensión, en las Islas hay 18.504 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.192,09 euros al mes--, 146.128 con una pensión por jubilación --1.451,93 euros al mes-- y 45.766 con una pensión por viudedad --880,76 euros al mes--.

Además, hay 6.081 personas que perciben una pensión por orfandad --467,44 euros al mes-- y 118 por favor de familiares --806,44 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de julio la cifra récord de 14.431,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.517.634 pensiones (+1,54%) a más de 9,5 millones de personas, de las que 6,73 millones son pensiones de jubilación; más de 2,3 millones son pensiones de viudedad; 1,06 son pensiones de incapacidad permanente; 336.294 de orfandad y 46.895 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,5%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en julio en 1.372,2 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó los 1.573,7 euros mensuales, un 4,5% más que en julio de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.732,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.061,2 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003,9 euros, y de 1.738,1 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en julio alcanzó los 975,7 euros al mes.

Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.666,4 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de junio.