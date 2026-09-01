Baleares registra 74 incendios forestales hasta septiembre con 36,3 hectáreas afectadas

Archivo - Incendio iniciado en la zona de es Gorg Blau en Escorca. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 74 incendios forestales han calcinado 36,3 hectáreas en Baleares desde el inicio de 2026 hasta este 1 de septiembre, con casi 13,6 hectáreas de superficie arbolada afectada y 22,7 hectáreas de superficie matorral.

Así se desprende del resumen estadístico de incendios forestales elaborado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en el que se refleja que Mallorca ha sido la isla con más incidentes --49--, seguida de Eivissa --16--, Formentera --seis-- y Menorca --tres--.

Los incendios en Mallorca habrían quemado cerca de 29,6 hectáreas --el 81% del total--, en Eivissa unas 4,6 --el 13%--, en Menorca 1,8 --el 5%-- y en Formentera poco más de 0,3 --el 1%--.

Cabe recordar que en 2025 ardieron alrededor de 13,8 hectáreas en un total de 82 fuegos en Baleares, por lo que en los nueve primeros meses de este año la superficie afectada se ha incrementado un 163%.