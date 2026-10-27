Baleares registra en octubre 217.608 pensiones con una cuantía media de 1.285 euros, un 4,7% más

Archivo - Mano de jubilado. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Baleares se situó en 217.608 en octubre, un 1,77% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de las pensiones en el archipiélago se situó en los 1.285,57 euros, un incremento interanual del 4,7% que sin embargo no le permite alcanzar el promedio nacional de 1.376,14 euros.

Distribuidas por el tipo de pensión, en las Islas hay 18.337 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.192 euros al mes--, 147.238 con una pensión por jubilación --1.456 euros al mes-- y 45.881 con una pensión por viudedad --882 euros al mes--.

Además, hay 6.034 personas que perciben una pensión por orfandad --467 euros al mes-- y 118 por favor de familiares --806 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.692 millones de euros, un 6,9% más que en octubre de 2025.

En total, la Seguridad Social abonó en octubre 10.565.782 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.376,14 euros mensuales en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en octubre en 1.577,6 euros mensuales, casi un 4,5% más que en igual mes de 2025.