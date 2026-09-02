Baleares roza los 700.000 afiliados a la Seguridad Social pese a perder en agosto 226 cotizantes

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PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en agosto 693.812 afiliados a la Seguridad Social, 226 menos que el mes anterior (-0,03%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 26.872 trabajadores respecto a agosto de 2025, un 4,03% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 579.716 cotizantes, de los cuales 9.332 están registrados como trabajadores del hogar y 3.022 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.124 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.971 en el de trabajadores del mar.