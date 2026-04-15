Baleares seguirá en la senda de reducción de deuda y se situará en 2026 en el 16,6% del PIB, según la AIReF

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que Baleares seguirán este 2026 en la senda de la reducción de la deuda pública, hasta situarse en un ratio del 16,6% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico.

Esta cifra sería la más baja de Baleares desde 2009, representando un 1,1% menos que el 17,7% con el que se cerró en 2025, como hizo público recientemente el Banco de España.

En su 'Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2026', la AIReF destaca la reducción constante de la deuda que ha ejecutado el Govern, con la que se ha disminuido en 510 millones de euros en esta legislatura, según ha recogido en una nota de prensa la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

La gestión financiera del Govern, han indicado, ha permitido a la Comunidad Autónoma entrar en el compartimento de Facilidad Financiera, que abre la puerta a dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado y recuperar la autonomía financiera, con la capacidad de volver a los mercados en mejores condiciones y tipos de interés más bajos, lo que repercute en un ahorro directo a los ciudadanos.

Por otra parte, la AIReF estima que el archipiélago cerrará el ejercicio 2026, por cuarto ejercicio consecutivo, con superávit, que el organismo sitúa en el 0,1% del PIB, el mismo porcentaje con el que se cerró en 2025 y que se tradujo en 53 millones de euros.

Cabe recordar que en 2024 se cerró con un 0,23% de superávit (101 millones de euros), y en 2023 se concluyó con un saldo positivo de 178 millones, es decir, un 0,46%.

Según se desprende del informe, que ofrece un análisis en un contexto marcado por la prórroga presupuestaria, estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá un 5,9% en 2026, cifra que supera significativamente el límite máximo vigente del 3,5%.

En este sentido, la AIReF recomienda formalmente a la CAIB que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026.

Por otra parte, en cuanto al gasto primario neto, bajo las reglas europeas, se prevé un crecimiento del 4,2%, por encima del 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (Pfemp).

En el capítulo de ingresos y gastos, se espera que los ingresos (sin considerar los fondos PRTR) aumenten un 5% en 2026, manteniendo un peso sobre el PIB del 13,8%, un crecimiento que se apoya en la buena evolución del sistema de financiación y de los ingresos impositivos.

La AIReF prevé que el gasto (excluyendo PRTR) también crezca un 5%, situándose en el 13,7% del PIB, destacando el crecimiento por encima de la media en Sanidad (6%), mientras que en Educación se espera un aumento del 5%.