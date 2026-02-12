Baleares es la segunda comunidad en la que más subió el precio del alquiler en los últimos cinco años, según pisos.com

Archivo - Alquiler recurso - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en Baleares en el mes de enero se ha situado en los 18,67 euros, cifra que es un 70,2% más cara que en el mismo mes de 2021 y que supone la segunda subida más alta de toda España.

Estos son algunos de los datos que se extraen de un análisis del portal inmobiliario pisos.com, en el que se refleja que Madrid los alquileres en Madrid han experimentado una mayor subida de hasta un 80,2% y situarse en un precio de 21,81 euros/m2.

De este manera, el precio medio de una vivienda en alquiler de unos 90 m2 en este tiempo ha pasado de ser de 987 euros a unos 1.680 euros, el segundo precio más alto del Estado por detrás de Madrid donde superan los 1.900 euros.

Por su parte, Palma ha sido la sexta capital de provincia con un mayor incremento del alquiler, ya que en enero el metro cuadrado costaba 19,37 euros --un 59,8% más que en 2021-- y alquilar una vivienda de 90 m2 suponía un coste de 1.743 euros.

Las ciudades de España en las que más se han encarecido los alquileres son Madrid --un 89,7% y 29,66 euros/m2--, València --un 84,6% y 16,52 euros/m2--, Barcelona --79,5% y 30,08 euros/m2--, Tarragona --un 75,7% y 12 euros/m2-- y Sevilla --61,2% y 17,14 euros/m2--.

En el conjunto de España, el precio medio de alquiler por un inmueble tipo de 90 m2 ha aumentado un 46,1%, al pasar de 884 euros en enero de 2021 a 1.291 euros en enero de 2026.

"La escalada del precio del alquiler supera incluso al incremento en venta, al situar a miles de hogares en una encrucijada imposible donde alquilar se ha vuelto prohibitivo", ha explicado el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

En el lado opuesto, las comunidades con incrementos más moderados han sido La Rioja --un +3,96%--, Extremadura --un +23%-- y Cantabria --un +32,55%--. Únicamente Navarra ha experimentado una caída --con un -8,41%--.

"Los datos de provincias del interior como Soria --un +115,6%-- o Palencia --un +81%-- reflejan crecimientos porcentuales muy elevados, aunque es importante contextualizarlos, puesto que partían de precios muy bajos y siguen siendo de las zonas más asequibles del país", ha matizado Font.

Para el analista, el problema real está "en las grandes ciudades y zonas turísticas", donde los incrementos se dan "sobre precios ya de por sí elevados, lo que hace el alquiler directamente inaccesible para muchas familias".