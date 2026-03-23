Baleares suma 16 nuevos 'Soletes' de la Guía Repsol: desde bares céntricos hasta restaurantes a pie de playa

Una comensal en un restaurante reconocido con un 'Solete' de la Guía Repsol. - GUÍA REPSOL

PALMA/MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes', entre los que figuran 16 establecimientos de Baleares, que van desde bares céntricos a restaurantes a pie de playa, para disfrutar en Semana Santa y durante la primavera.

Con estas nuevas incorporaciones el archipiélago ya cuenta con 219 establecimientos reconocidos con 'Soletes', según ha informado la Guía Repsol en un comunicado.

En Mallorca los seleccionados han sido Blat al Sac, Gibson Bar, Rita (Palma), Cala Fornells (Peguera, Calvià, Sa Font Fresca (Deià), Ca S'Arquitecte (Sencells) y Nu (Montuïri).

En Menorca han sido Bar Marcelino, Vida Una (Maó), Imperi, Primitiu (Ciutadella) y Perbacco (Ferreries). En Eivissa, Can Mestre, Es Timbal (Sant Josep), S. Mari (Sant Antoni) y Soleà (Santa Eulària).

Entre los más de 300 nuevos 'Soletes' seleccionados en el conjunto de España destacan restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades.

Con las incorporaciones de esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos en Andorra, se superan ya los 5.000 distintivos amarillos donde figuran cafeterías, bares, restaurantes y terrazas, así como vinotecas, coctelerías y heladerías, según informa la guía gastronómica.