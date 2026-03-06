Baleares se suma al frente común de las CCAA del litoral para reclamar una nueva ley de costas

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente (izquierda), con otros representates autonómicos en la II Cumbre Nacional del Litoral. - GOIB

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se ha sumado a las reivindicaciones de este viernes realizadas por otras comunidades autónomas del litoral español para que el Gobierno impulse una nueva ley de costas.

En declaraciones a los periodistas tras la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia, Lafuente ha asegurado que "apoya y reafirma" la reivindicaciones que han hecho otras comunidades como Galicia, Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria.

Así, las CCAA reclamarán al Gobierno una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes", tal y como ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat, Vicente Martínez, en declaraciones a los medios.

Así, el conseller balear ha reiterado que la actual normativa "no funciona" y que obras que dependan del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) no se puedan arreglar de forma inmediata. "Eso no es normal en una administración moderna y tendremos que cambiar la normativa, adaptarla a la realidad", ha reiterado el conseller.

Lafuente también ha lamentado que no exista una política de coordinación en materia de costas y del litoral específica para Baleares y ha criticado que lleven dos años pidiendo una reunión de coordinación con el Miteco para tratar el tema.

DESTINAR LA RECAUDACIÓN A ACTUACIONES URGENTES

En este sentido, ha reclamado al Gobierno que destine parte de los 12 millones de euros anuales que recauda en Baleares terrestre a actuaciones urgentes para mejorar el estado del litoral del archipiélago antes del inicio de la temporada turística.

Lafuente ha recordado que el Estado ingresa esa cantidad a través del canon asociado a concesiones y ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, como quioscos de playa, embarcaderos u otros servicios, sin que se traduzca en inversiones para la mejora y conservación de la costa.

Además, ha defendido un programa de inversiones a medio plazo acordado con el Ejecutivo que permita planificar y ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del litoral balear.

De esta forma, el Govern propone intervenir en la mejora y mantenimiento de rampas y accesos al mar, la recuperación y regeneración de playas, la limpieza de fondos marinos, la retirada de fondeos ilegales y la consolidación de acantilados y tramos costeros vulnerables.