Baleares se suma al frente común de las CCAA del litoral para reclamar una nueva ley de costas

La Conselleria del Mar reclama que parte de la recaudación del Estado de 12 millones en Baleares se destine a conservar el litoral

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente (izquierda), con otros representates autonómicos en la II Cumbre Nacional del Litoral. - GOIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 15:04
PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se ha sumado a las reivindicaciones de este viernes realizadas por otras comunidades autónomas del litoral español para que el Gobierno impulse una nueva ley de costas.

En declaraciones a los periodistas tras la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia, Lafuente ha asegurado que "apoya y reafirma" la reivindicaciones que han hecho otras comunidades como Galicia, Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria.

Así, las CCAA reclamarán al Gobierno una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes", tal y como ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat, Vicente Martínez, en declaraciones a los medios.

Así, el conseller balear ha reiterado que la actual normativa "no funciona" y que obras que dependan del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) no se puedan arreglar de forma inmediata. "Eso no es normal en una administración moderna y tendremos que cambiar la normativa, adaptarla a la realidad", ha reiterado el conseller.

Lafuente también ha lamentado que no exista una política de coordinación en materia de costas y del litoral específica para Baleares y ha criticado que lleven dos años pidiendo una reunión de coordinación con el Miteco para tratar el tema.

DESTINAR LA RECAUDACIÓN A ACTUACIONES URGENTES

En este sentido, ha reclamado al Gobierno que destine parte de los 12 millones de euros anuales que recauda en Baleares terrestre a actuaciones urgentes para mejorar el estado del litoral del archipiélago antes del inicio de la temporada turística.

Lafuente ha recordado que el Estado ingresa esa cantidad a través del canon asociado a concesiones y ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, como quioscos de playa, embarcaderos u otros servicios, sin que se traduzca en inversiones para la mejora y conservación de la costa.

Además, ha defendido un programa de inversiones a medio plazo acordado con el Ejecutivo que permita planificar y ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del litoral balear.

De esta forma, el Govern propone intervenir en la mejora y mantenimiento de rampas y accesos al mar, la recuperación y regeneración de playas, la limpieza de fondos marinos, la retirada de fondeos ilegales y la consolidación de acantilados y tramos costeros vulnerables.

