Baleares suma más de 7.500 afiliados extranjeros en julio y supera los 182.000 cotizantes

Archivo - Un hombre con una máquina excavadora trabajando - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en Baleares ha subido en julio en 7.564 cotizantes, un 4,3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 182.569 ocupados.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en comparación con julio de 2025, la afiliación de extranjeros en las Islas ha registrado una subida del 11,9%, con 19.456 cotizantes más.

Del total, 68.028 proceden de países que forman parte de la Unión Europea (UE), con predominio de Italia (23.554) y Alemania (13.289). El resto, 114.541 provienen de terceros países como Colombia (18.325) y Marruecos (18.107).

Por regímenes, de los 182.569 afiliados extranjeros, 151.209 pertenecen al General y, de ellos, 1.552 están adscritos al Agrario y 4.939 al de Hogar. Por su parte, 30.756 son autónomos y 603 cotizan en el régimen del Mar.

La mayoría se desempeñan en los sectores de la hostelería (71.056), la construcción (25.208) y el comercio (19.255).