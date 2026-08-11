Baleares se suma a las muestras de solidaridad, respeto y pésame por las víctimas del terremoto de Colombia

La presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la cónsul de Colombia en Palma, Francia Rodríguez, entre otras personalidades institucionales en el acto de minuto de silencio frente a Consolat de Mar. - EUROPA PRESS

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Autoridades y representantes de la sociedad civil se han sumado este martes a las muestras de solidaridad, respeto y pésame en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia de este lunes, tras un minuto de silencio frente a Consolat de Mar.

Al acto han acudido la presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la cónsul de Colombia en Palma, Francia Rodríguez, entre otras personalidades institucionales y sociales.

Prohens ha expresado su pésame y ha recordado que "los colombianos son la primera comunidad extranjera residente en Baleares", en concreto más de 40.000 personas de este país viven en las Islas. En este sentido, ha asegurado que el Govern está "en contacto con ellos y con la cónsul".

Según ha señalado la presidenta, hay personas colombianas en Baleares "que aún no han podido contactar con sus familias", aunque ha indicado que el consulado está trabajando con la comunidad de este país en el archipiélago.

Prohens ha mostrado el "dolor y conmoción" del Govern ante el sismo y ha ofrecido su solidaridad y colaboración "a medida que se vayan concretando más cosas". El terremoto ha dejado una cifra superior al centenar de personas fallecidas y más de 150 de desaparecidas.