Prohens traslada su apoyo a los colombianos residentes en Baleares tras el terremoto mortal

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo a los colombianos residentes en Baleares tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher que este lunes ha sacudido el noroeste del país latinoamericano y ha dejado al menos 74 muertos.

"Quiero trasladar también todo nuestro apoyo a los colombianos que viven en Baleares y que siguen con preocupación las noticias que llegan desde su tierra y sobre sus seres queridos, así como mi más sentido pésame a las familias de las víctimas", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Prohens también ha manifestado su "cariño y solidaridad" con el pueblo colombiano "en estos momentos tan difíciles tras el terremoto que ha sacudido el país y que ya ha dejado decenas de víctimas mortales". Según las autoridades colombianas, son ya al menos 74 muertos.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha trasladado su "solidaridad y cariño" con las víctimas y todas las personas afectadas por la tragedia.

"Mi apoyo a todo el pueblo colombiano y mi reconocimiento a quienes trabajan sin descanso para atender la emergencia y ayudar a quienes más lo necesitan", ha escrito en sus redes sociales.