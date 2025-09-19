Baleares se sumará el próximo 26 de septiembre a la Nit de la Recerca

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palma, Maó y Eivissa se sumarán el próximo viernes 26 de septiembre a la Nit de la Recerca en la que más de 70 investigadores participarán en una jornada de divulgación científica abierta a toda la ciudadanía.

Según ha informado este viernes en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades, los actos se enmarcan en la European Researchers' Night, una iniciativa de la Comisión Europea que se celebra simultáneamente en más de 400 ciudades europeas.

Coordinada por la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, la programación incluye actividades en Palma, Maó y Eivissa, con la participación de más de 70 investigadores de los principales centros de investigación de Baleares y el objetivo de acercar la ciencia a la población de una manera amena, inspiradora y participativa.

En Mallorca, el acto central tendrá lugar en el puerto de Palma y comenzará a las 18.00 horas con el pregón a cargo del Miguel Cornelles (CSIC-IFISC) y María Isabel Montserrat (UIB), expertos en inteligencia artificial y derecho penal.

A continuación, se abrirá la feria investigadora, con talleres, estands institucionales, experimentaciones guiadas y la posibilidad de visitar el barco oceanográfico del ICTS-SOCIB (con inscripción previa). A partir de las 19.00 horas, los investigadores ofrecerán microcharlas sobre sus proyectos.

En Menorca, las actividades comenzarán el jueves 25 con un scape room en el Institut Menorquí d'Estudis, y continuarán el viernes 26 en la Estación de Investigación Jaume Ferrer (GOIB-IEO), con teatro, exposiciones y una sesión de observación astronómica.

En Eivissa, el Museo Monográfico Puig des Molins acogerá un scape room durante todo el día y, a las 19.00 horas, una conferencia a cargo de Hortènsia Blanco Sánchez, directora del MAEF, dentro del ciclo Personajes de nuestra historia.

La Conselleria ha remarcado que la Nit de la Recerca es una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de los investigadores y descubrir cómo la ciencia contribuye a mejorar la vida cotidiana.