Baleares, tercera CCAA en porcentaje de mujeres en el Parlament

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los diputados del Parlament balear, en concreto el 52,6 por ciento, son mujeres, lo que sitúa la Cámara autonómica como la tercera en porcentaje de mujeres integrantes.

Así se desprende de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2025, que actualizado el apartado 'Poder y toma de decisiones' de la encuesta 'Mujeres y hombres en España'.

El Parlament queda sólo por detrás de las Corts Valencianes (54,5%) y el Parlamento vasco (53,3%).

En términos generales, el porcentaje medio de mujeres en el conjunto de parlamentos autonómicos es del 47,7%. Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Melilla, Castilla-La Mancha y La Rioja cuentan con una participación de mujeres en sus parlamentos superior al 40%. Galicia y Cataluña también superan el 50% de participación femenina.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Por otra parte, según los datos actualizados este jueves por el INE, al año pasado Baleares registró dos mujeres víctimas mortales por violencia de género, el 4,2% del total nacional.

En el año 2025 murieron a manos de sus parejas o exparejas 48 mujeres, una víctima menos que en el año 2024, año en el que fallecieron 49 mujeres víctimas de violencia de género.