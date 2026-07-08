Baleares es el territorio con más viviendas de lujo a la venta de España con más de un tercio del total, según Hiscox

Archivo - Fotografía de unas villas. - ENGEL & VÖLKERS - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 34% de las viviendas valoradas en más de tres millones de euros en España se encuentran en Baleares, lo que le convierte en el territorio de España con mayor cuota de mercado en este sector por delante de la provincia de Málaga, con un 31% de las existencias.

Así lo ha confirmado el 'Informe del Mercado de la Vivienda de Lujo en España 2026', elaborado por Hiscox, compañía aseguradora para altos patrimonios.

Este "dinamismo" del archipiélago se extendería al segmento general del lujo --es decir las propiedades de más de un millón de euros--, donde Baleares escala hasta controlar el 23% del mercado nacional, por lo que bate el 20% de la Costa del Sol y el 14% de Madrid.

La compañía ha destacado que el mercado de las islas registra un "ritmo extraordinario impulsado" por las villas unifamiliares, que han calificado como el "producto estrella de la región", ya que promedian un precio de 5,5 millones de euros por propiedad "dentro de un ecosistema que supera las 2.500 transacciones anuales concentradas específicamente en el segmento de más de tres millones de euros".

El 'stock' de lujo se duplica en el mercado interno insular, puesto que la "velocidad de transformación en las islas ha roto los registros históricos".

Si en el año 2023 las viviendas de más de tres millones de euros representaban apenas un 6% del 'stock' total en venta dentro del mercado inmobiliario propio de Baleares, en 2026 esa cifra se ha disparado hasta alcanzar el 15% de la oferta interna de la comunidad.

Este crecimiento responde a una "revalorización constante" de los activos en el archipiélago, cuyo precio medio por metro cuadrado acumula una subida del 20% desde el año 2020. Esta presión al alza ha pulverizado las métricas de precios en micromercados muy localizados.

Tres enclaves del archipiélago han roto la barrera de los 11.000 euro/m2 de media, que son el puerto de Andratx, con una media de 11.928 euro/m2; seguido de Es Cubells, con 11.704 euro/m2; y Costa d'en Blanes, que se sitúa en los 11.081 euro/m2.

La aseguradora ha apuntado que detrás de este comportamiento "sin parangón" en el Mediterráneo se encontraría "un factor clave que ha actuado como catalizador" y este sería la reforma fiscal aprobada en la comunidad autónoma en 2024.

"La práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, sumada a la elevación del mínimo exento del impuesto de patrimonio hasta los tres millones de euros por contribuyente, ha funcionado como auténtica gasolina tanto para aflorar nueva oferta residencial como para multiplicar la llegada de compradores de alto poder adquisitivo", han señalado.

Por eso, han resaltado que este "blindaje" legal y financiero ha reforzado el perfil del comprador internacional, que domina las operaciones.

El mercado balear se mantiene liderado históricamente por los ciudadanos alemanes --quienes representan el 33% de las compras en Palma y se disparan hasta el 46% en Calvià-- y británicos. Sin embargo, el informe subraya la irrupción con fuerza de una nueva demanda que es el público de Estados Unidos, que ya acapara un destacado 10% de las transacciones en plazas clave como Palma.

"Baleares se ha consolidado como un mercado residencial de referencia internacional, al competir directamente con destinos globales de primer nivel. En Hiscox se constata que este crecimiento viene impulsado por un perfil de comprador extranjero de alto poder adquisitivo que no solo invierte en la vivienda, sino que traslada a las islas un patrimonio de gran valor", ha alegado la directora de la división de Arte y Clientes Privados de Hiscox España, Eva Peribáñez.