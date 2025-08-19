Baleares tiene 4.316 casos activos de víctimas de violencia de género

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 4.316 casos activos de víctimas de violencia de género en Baleares, de los cuales 2.105 son con menores a cargo.

Según los datos estadísticos publicados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que abarcan hasta el 31 de julio de este año, del total de casos activos en el archipiélago 3.554 son de riesgo bajo, 699 de riesgo medio y 63 de riesgo alto.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, en Baleares hay 62 mujeres menores de 18 años, 1.087 de entre 18 y 30 años, 2.061 de entre 31 y 45 años, 1.044 de entre 46 y 64 años y 62 de 65 años o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 2.105 casos de mujeres víctimas de violencia machista que tienen menores a su cargo en las Islas, de los cuales 68 presentan riesgo --60 medio y ocho alto-- de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Además, hay 578 casos de mujeres con menores a cargo que presentan una "especial relevancia", con 519 en riesgo extremo y 59 en riesgo alto.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de Espña, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.187 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.866 son con menores a cargo. En concreto, 17 están en riesgo extremo, 1.070 en alto, 14.328 en medio, y 88.772 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.372 mujeres menores de 18 años; 26.107 de 18 a 30; 48.386 de 31 a 45; 25.890 de 46 a 64; y 2.432 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.866 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.353 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 129 en alto y 1.220 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 11.398 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 15 de ellos en riesgo extremo, 995 en alto y 10.388 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.840; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.640; la Comunidad de Madrid, con 13.038; Canarias, con 6.655; Galicia, con 6.176; Castilla-La Mancha, con 5.653; Murcia, con 5.672; Castilla y León, con 5.446; Baleares, con 4.316; Extremadura, con 2.914; Aragón, con 2.504; Asturias, con 2.174; Navarra, con 2.095; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 959; Ceuta, con 276; y Melilla, con 234.