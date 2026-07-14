Baleares tuvo la tasa más baja de absentismo en España con un coste de 1.323 millones de euros en 2025, según Adecco

Archivo - Un empleado público durante su jornada laboral - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares fue la comunidad autónoma con la tasa más baja de absentismo del conjunto del país en 2025, del 6,2%, aunque creció un 0,3% en comparación con el año anterior, según el informe de The Adecco Group sobre empresa saludable y gestión del absentismo.

El análisis, publicado este martes, cifra el impacto económico del absentismo en las Islas en 1.123 millones de euros en 2025, mientras que el total nacional fue de 59.109 millones de euros.

Igualmente, los datos avanzados del primer trimestre de 2026 sitúan previsiblemente la tasa de absentismo en el archipiélago balear de nuevo cerca del 6,2%, repitiendo posición como la más baja del conjunto autonómico.

En España, en 2025 la tasa media de absentismo alcanzó el 7,6% de las horas pactadas, máximo histórico de la serie y 0,34 puntos porcentuales por encima de 2024.

El componente de incapacidad temporal explica la mayor parte del fenómeno, pues representa cerca del 78% del absentismo total y alcanza una tasa del 5,95%, también máximo de la serie.

Traducido a euros, el absentismo costó a la economía española 59.109 millones de euros el pasado año. La cifra crece un 11,7% sobre 2024 y casi duplica la de 2019 (30.171 millones).

Según el director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, el problema del absentismo "requiere mirar más allá de las bajas laborales pues son muchas las causas profundas detrás de esta alta tasa".

En concreto, ha hecho referencia al envejecimiento de la población activa como algo estructural y no coyuntural, el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, una mayor duración de los procesos de incapacidad temporal por la presión sanitaria creciente, la persistencia de condiciones físicas exigentes en determinados sectores, y una coordinación "insuficiente" entre sistema sanitario, mutuas y empresas.

"La elevada tasa de absentismo observada en 2025 (y avance de 2026) debe interpretarse como el resultado de una interacción compleja entre factores empresariales, demográficos, sanitarios y organizativos", ha subrayado.

Por comunidades autónomas, el País Vasco, Canarias y Cantabria registraron las tasas más altas de absentismo en 2025, todas ellas con un 9,6% de media.

En el extremo opuesto se sitúan Baleares, con la tasa más baja, del 6,2%, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 6,6%, y La Rioja, con un 6,7%.

Por sectores, en 2025 la industria es la actividad con mayor tasa de absentismo en España, con un 8,18%, seguida por los servicios, con un 7,62%, y, a cierta distancia, por la construcción, con un 6,25%.

Respecto al coste del absentismo, los servicios concentran el mayor impacto económico, con 45.096,1 millones de euros en 2025, seguidos de la industria, con 11.087,9 millones, y la construcción, con 2.924,6 millones.

Según el informe, la salud mental se consolida como uno de los grandes vectores del absentismo laboral, situándose como la segunda causa de incapacidad temporal por número de episodios y la primera por duración media. Las bajas por salud mental han crecido un 111% en cinco años.

El análisis advierte de que las bajas motivadas por problemas de salud mental presentan una probabilidad de cronificación superior a las de causa física.