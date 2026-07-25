Baleares vive la madrugada más cálida del verano: 6,5ºC por encima de lo normal y rozando los 30ºC en algunos puntos

Archivo - Detalle del termómetro de la calle Luis Montoto, a 5 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Menorca estará en aviso naranja por rissagas durante todo este sábado

PALMA/MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha experimentado este sábado la madrugada más cálida en lo que va de verano a la espera de un descenso de las temperaturas previsto para las próximas horas.

La noche, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta de la red social X, ha sido tórrida en todos los puntos salvo en Escorca, donde ha sido tropical.

Las temperaturas mínimas, de media, han quedado en los 26,7 grados centígrados (ºC), es decir, 6,5ºC por encima de lo normal. En la costa del Llevant de Mallorca se han alcanzado los 29ºC y en varios puntos del sur de la isla, Formentera y Menorca, los 28ºC.

En las próximas horas, ha indicado la Aemet, se esperan descensos de temperaturas. En cualquier caso, siguen activos los avisos amarillos por temperaturas que podrían alcanzar los 36ºC en el interior y el Llevant de Mallorca y en las Pitiusas.

En Menorca se mantiene activo el aviso naranja por rissagas, con oscilaciones del mar que a lo largo de toda la jornada podrían alcanzar los 1,4 metros.

EL CALOR REMITE EN ESPAÑA

Las temperaturas descenderán este sábado de forma generalizada y acusada en España, por lo que solo siete provincias continuarán en riesgo por el calor, siempre según la Aemet.

El paso de una dana por el norte peninsular dejará este sábado una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta y localmente granizo.

En general serán de carácter disperso afectando principalmente al noroeste al principio, con una tendencia a intensificarse y a extenderse al resto del tercio norte a partir de horas centrales, cuando es probable que sean fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y entorno pirenaico, pudiendo serlo también en zonas aledañas y con probabilidad de dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental.

Este sábado se esperan intervalos de nubes medias y altas en Baleares y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del extremo oeste peninsular y por la tarde de nubes de evolución en el resto de la mitad norte que podrían dejar algún chubasco aislado.

La Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur, y bancos de niebla matinales en interiores del noreste peninsular, con presencia de polvo en suspensión en el Mediterráneo y Canarias.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, notablemente e incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular, y exceptuando también las máximas en litorales mediterráneos y Rías Baixas con ascensos. Los descensos serán ligeros en Canarias.

Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con probables intervalos fuertes también de viento del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán, y del norte en Ampurdán y litoral atlántico gallego.

Cierzo moderado con posibles rachas muy fuertes en el Ebro y viento moderado de sur rolando a oeste en Baleares; y soplará viento de componentes oeste y norte en el resto, flojo al principio y arreciando a moderado por la tarde.