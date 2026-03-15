Baleària cancela conexiones con Ciutadella

Archivo - Un barco de Baleària. - BALEÀRIA - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleària ha informado de la cancelación de varias conexiones con Ciutadella por el aviso meteorológico de mala mar que afecta a Menorca este domingo.

Según la información de la compañía consultada por Europa Press, se han cancelado las conexiones a bordo del fast ferry 'Margarita Salas' Ciutadella-Alcúdia-Barcelona de las 08.00 horas y Barcelona-Alcúdia-Ciutadella de las 15.45 horas.

También se han cancelado las conexiones del ferry 'Martín i Soler' Barcelona-Ciutadella de este domingo a las 21.30 hoas, así como las previstas para el lunes Alcúdia-Ciutadella (04.15 horas) y Ciutadella-Alcúdia (10.00 horas).