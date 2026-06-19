Banca March inaugura su nuevo centro de negocio en Pamplona

De izquierda a derecha, Jorge Arraiza (gestor Banca Privada senior, Blanca Azon (directora centro de negocio), Noemi Blanco (interventora) e Ismael Goni (gestor Banca Empresas senio - BANCA MARCH

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha inaugurado su nuevo centro de negocio en el centro de Pamplona, desde donde se prestará servicio a todas las áreas de negocio del banco.

El centro está situado en el número 4 de la calle Taconera, en la confluencia con la calle Nueva, y se suma a la oficina que en octubre de 2023 fue abierta en el número 1 de la calle Yanguas y Miranda.

Cuenta con una superficie total construida de 420 metros cuadrados (m2) y tecnología de última generación que le permitirá prestar servicio a todas sus áreas de negocio, según ha informado la entidad bancaria.

En el sótano (61 m2) se ubican las áreas auxiliares de la oficina, mientras que en la planta baja (180 m2) alberga una amplia zona de atención al público, una sala de reuniones para siete personas equipada con tecnología audiovisual, un despacho de dirección y una sala de gestores con capacidad para ocho profesionales.

La primera planta (179 m2) está dedicada a la atención personalizada de clientes y dispone de cuatro salas de reuniones completamente equipadas, además de un salón de eventos con capacidad para 34 personas.

El diseño es "acorde al enfoque estratégico" del banco y está orientado al asesoramiento de la mano de su equipo de profesionales siguiendo un modelo omnicanal.

El nuevo centro de Pamplona se suma a la expansión territorial que se encuentra realizando la entidad. "Seguimos apostando con decisión por Navarra, una comunidad con un futuro prometedor, una economía en constante evolución y un crecimiento sostenido en los últimos años", ha explicado el director general de Banca March, Ángel Martínez.

"Nuestra vocación es seguir ampliando la presencia de nuestro modelo, basado en la especialización en banca privada y en el acompañamiento estratégico a empresas, con especial atención a las medianas y familiares", ha añadido.