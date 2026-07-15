El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares invita a la población a dedicar una parte del tiempo del verano a donar

Archivo - Autobús del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares aparcado en plaza de España. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha hecho un llamamiento a la población para que dedique una "pequeña parte" del tiempo del verano a realizar donaciones de sangre.

La entidad ha hecho esta petición ya que este periodo suele "regalar algo que durante el resto del año escasea" como es el tiempo, por lo que han pedido destinar unos minutos a "un gesto que puede marcar una diferencia para otras personas".

En un comunicado, el Bstib ha recalcado que, durante los meses de verano, la actividad hospitalaria continúa y cada día hay pacientes que necesitan transfusiones para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos complicados, accidentes o enfermedades hematológicas.

"La necesidad de sangre no entiende de vacaciones y donar sangre es un gesto sencillo, seguro y solidario que apenas requiere unos minutos y que puede ayudar hasta a tres personas", han apuntado.

Con el objetivo de facilitar la donación, el Bstib mantiene abierta su sede en la calle Roselló i Cazador, 20 de Palma y se desplaza a numerosos municipios de Baleares mediante campañas móviles.

Así, cualquier persona que quiera donar puede elegir el lugar y el momento que mejor se adapte a sus vacaciones, ya sea en la sede del Banco de Sangre o aprovechando alguna de las colectas organizadas en pueblos y ciudades de todas las islas. El calendario completo de campañas puede consultarse por internet.

Cada donación supone una nueva oportunidad para quienes esperan una transfusión pero también para quienes descubren que ayudar puede formar parte de sus vacaciones.

El Bstib ha animado especialmente a quienes hace tiempo que no donan y también a aquellas personas que nunca lo han hecho a aprovechar estos meses para dar el paso.

Donar sangre solo requiere tener entre 18 y 65 años --hasta los 70 si ya se es donante habitual--, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

"Porque este verano habrá días que recordaremos por un baño en el mar, una puesta de sol o una cena con amigos y habrá personas que recordarán este verano porque alguien decidió donar sangre", han resaltado.