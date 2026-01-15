La banda de Manacor lamenta la muerte en el derrumbe de su casa de Miguel Ángel, uno de sus jóvenes saxofonistas

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Música de Manacor ha lamentado este jueves la muerte en el derrumbe de su casa de la calle Sant Francesc de Miguel Ángel, que tocaba el saxofón en la agrupación.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la agrupación musical ha lamentado la triste noticia del fallecimiento del saxofonista y ha trasladado un mensaje de cariño y condolencias a la familias y amigos.

"Siempre estarás presente, vuela alto. Así como podamos, seguiremos haciendo banda", han concluido.