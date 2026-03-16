La Banda Municipal de Palma ejerce como anfitriona de las I Jornadas Internacionales de Dirección de Banda

Jornada directores de bandas de música - CORT

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las dependencias municipales de Son Cladera, donde la Banda Municipal de Palma lleva a cabo habitualmente sus sesiones de ensayo, ha acogido las I Jornadas Internacionales de Dirección de Banda 'Ciutat de Palma', en las que han participado una veintena de directores de diferentes lugares, como Menorca, Valencia, Andalucía y Portugal, además de la capital balear, que han competido para conseguir la nominación como ganador del certamen.

Según ha informado Cort en un comunicado, la cita se ha desarrollado entre los días 10 y 13 de marzo y ha sido contado con diferentes fases, durante las cuales los participantes han tenido su correspondiente turno para dirigir la Banda Municipal de Palma. Finalmente, el valenciano Carlos Sancho Cantus ha resultado ganado, por lo que ejercerá como director invitado durante el concierto que la Banda Municipal llevará a cabo el 11 de junio.

La celebración de estas jornadas coincide con la temporada de conmemoración del 60 aniversario de constitución de la banda municipal.

El ganador, Carlos Sancho, nacido en Tavernes de la Valldigna y miembro de la Sociedad Instructiva Unión Musical desde que tenía siete años, presenta una larga trayectoria en el campo de la dirección de bandas, además de un amplio historial de éxitos en los certámenes donde se ha presentado.

En este sentido, en 2016, ganó el prestigioso 'Lifelong Learning Course&Contest', un concurso de dirección celebrado en Trento. Es titulado superior en Trompeta por el Conservatorio Superior de Música de Castellón, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja, y cuenta con la titulación de Dirección de Orquesta y Coro por el Conservatorio de Música de Valencia.