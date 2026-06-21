Una banda de narcotraficantes del Puerto de Pollença se enfrenta a 55 años de prisión y a multas de más de 200.000 euros

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.15 horas) la vista previa contra ocho acusados de integrar una banda de narcotraficantes asentada en el Puerto de Pollença.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 55 años de prisión y a multas que suman 208.000 euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

La banda, según expone el fiscal en su escrito de acusación, operó al menos entre abril y julio de 2020 en el Puerto de Pollença. Usaban dos pisos próximos entre sí para traficar con marihuana, cocaína y MDMA.

Además de múltiples cantidades de los citados estupefacientes, en el registro de los domicilios la Guardia Civil incautó cajas de munición de diferentes marcas, una navaja, una porra de goma y un machete de 44 centímetros de hoja.