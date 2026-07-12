Al banquillo por agredir sexualmente a su sobrina nieta menor de edad en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un acusado de agredir sexualmente a su sobrina nieta, de 15 años, en Mallorca.

El hombre se enfrenta a un delito de agresión sexual por unos hechos ocurridos durante la Semana Santa de 2023. El fiscal solicita que sea condenado a 11 años de prisión.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, el procesado se quedó a solas con la menor en el sofá, tras una reunión familiar, y la agredió sexualmente.