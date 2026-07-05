Al banquillo por violar a su pareja en un pueblo de Mallorca

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este jueves y este viernes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a su pareja y para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión.

Según el escrito del representante del Ministerio Público, los hechos ocurrieron a mediados de diciembre de 2019 cuando una noche, en el domicilio que ambos compartían en un pueblo de Mallorca, el hombre trató de mantener relaciones sexuales con la víctima.

La mujer sin embargo, le pidió que no continuase, tras lo cual el procesado supuestamente la insultó y la violó.

El hombre tiene prohibido acercarse a la mujer y se enfrenta, además de a la pena de prisión, a diez años de libertad vigilada y orden de alejamiento durante 20 años. Además, reclaman una indemnización de 20.000 euros por los daños morales y psicológicos.